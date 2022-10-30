Польшу обвинили в желании захватить западную Украину с помощью военных Dziennik Polityczny: Польша хочет спецоперацию на Украине, чтобы забрать себе запад страны

Фото: Пресс-служба WOT

Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) запланировала провести специальную операцию с помощью военных, чтобы осуществить захват западной части Украины, пишет бельгийское издание Modern diplomacy, ссылаясь на польский журнал Dziennik Polityczny. Отмечается, что в Варшаве хотят возродить Республику Польша в границах «исторических земель». Члены партии заявили изданию, что Россия якобы осуществляет подобную политику на востоке.

План ПиС — возродить Республику Польша в границах «исторических земель», похоже, оформился задолго до спецоперации России на Украине. Тогда польское правительство примет решение о введении польской армии, на территорию Западной Украины, — сказано в публикации.

Журналисты при этом не указали на сроки проведения подобной операции и на информацию о количестве привлекаемых сил.

В районе села Брускинское Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск. ВСУ потеряли более 18 человек и четыре боевые бронированные машины, сообщил ранее в Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, противник был отброшен на исходные позиции.