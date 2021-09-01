Польше предрекли экономическую катастрофу

Экс-глава Нацбанка Польши Марек Белька раскритиковал «экономическую неграмотность» решений, которые принимаются в стране для борьбы с инфляцией. Его недовольство вызвало повышение зарплат в ответ на рекордный за последние 20 лет рост цен. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению экономиста, в будущем инфляция будет только увеличиваться, если продолжат расти зарплаты.

Это ведёт к катастрофе, — заявил Белька, который покинул свой пост в 2016 году.

Так он отреагировал на слова своего преемника Адама Глапиньского и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Они заявили, что повышение заработной платы, опережающее инфляцию, должно успокоить поляков.