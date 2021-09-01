Польше предрекли экономическую катастрофу

Экс-глава Нацбанка Польши Марек Белька раскритиковал «экономическую неграмотность» решений, которые принимаются в стране для борьбы с инфляцией. Его недовольство вызвало повышение зарплат в ответ на рекордный за последние 20 лет рост цен. Об этом пишет Bloomberg.
По мнению экономиста, в будущем инфляция будет только увеличиваться, если продолжат расти зарплаты.
Это ведёт к катастрофе, — заявил Белька, который покинул свой пост в 2016 году.
Так он отреагировал на слова своего преемника Адама Глапиньского и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Они заявили, что повышение заработной платы, опережающее инфляцию, должно успокоить поляков.
Ранее были перечислены перечислил валюты, которым грозит обвал в случае кризиса. В группе риска из-за высокой доли внешнего заимствования оказались национальные валюты Грузии, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Турции, Парагвая и Вьетнама. Основной причиной кризиса может стать увеличение США ставок, из-за чего валютный долг рискует стать дороже.