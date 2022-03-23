Польша заморозила счета посольства РФ

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Постоянное представительство России при международных организациях в Вене направило вербальную ноту в МАГАТЭ о том, что российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются на Ровенской АЭС на Украине. Речь идёт о четырёх работниках корпорации, сообщает ТАСС.

23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами. <...> Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия госкорпорации «Росатом»...