Польша заморозила счета посольства РФ

Посол РФ Андреев: Варшава заморозила счета дипведомства в нарушение Венской конвенции
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:07, 23 марта 2022
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
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Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти Польши заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипсношениях. Аргументом в Варшаве назвали то, что «Россия — агрессор», отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Это не деньги олигархов, это деньги посольства. Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции, — подчеркнул дипломат.
Андреев уточнил, что когда российская сторона указала польским коллегам на нарушение, те «умыли руки», добавив:
Ну, вы же агрессоры и поставили себя вне цивилизованного человечества, так что вот вам.
В рамках антироссийских санкций Варшава заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около $33 млн).
Ранее стало известно, что Сергей Андреев подтвердил получение ноты МИД Польши с требованием для 45 дипломатов России, обвинённых в шпионаже, покинуть страну. Андреев уточнил, что он не входит в это число представителей дипмиссии. Андреев добавил, что российским дипломатам нужно покинуть территорию Польши в разные сроки.