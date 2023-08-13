Польша закупит южнокорейские танки К2: почему это удивляет американцев

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Танк K2

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна закупит тысячу южнокорейских танков K2 Black Panther, чтобы укрепить оборону на восточном фланге. Что известно об этих боевых машинах?

Блащак отметил, что вооружение на восточной границе включает в себя K2, боевые самолеты FA-50 и высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS.

«Эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк наших бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Это эпохальное усиление нашего оборонного потенциала. Мы строим самую сильную сухопутную армию в Европе», — подчеркнул он.

Какое вооружение Польша закупит у США

По словам Блащака, на следующей неделе ожидается решение Конгресса Соединенных Штатов Америки об утверждении запроса в отношении вертолетов Apache.

«Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота. <...> Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду», — рассказал глава военного ведомства страны.

Брестские ворота — участок около города Бреста в польско-белорусском приграничье. Это полоса шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

Также МО Польши начало создание военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые осенью уже будут нести службу в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

«Мы создаем временную инфраструктуру для частей первой пехотной дивизии. Сегодня было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров. Уже через три месяца там начнут постоянную службу солдаты», — сообщил в социальных сетях Мариуш Блащак.

Что известно о южнокорейских танках K2 «Черная пантера»

Руководство Польши специально избавляется от старых танков, отдавая их Украине, чтобы получить южнокорейские К2 «Черная пантера», сообщало американское издание Military Watch.

К2 — это 55-тонный танк со 120-мм орудием, который считается одним из лучших среди машин нового поколения. На нем установлены новейшие прицелы, автомат заряжания, комплекс активной защиты и гидропневматическая подвеска. Двигатель способен разгонять боевую машину до 75 км/ч.

Боекомплект K2 — 40 снарядов. Помимо кумулятивных HEAT и бронебойных подкалиберных снарядов APFSDS, танк стреляет KSTAM — управляемым боеприпасом, поражающим цель сверху. Южнокорейская машина имеет противоснарядное комбинированное бронирование.

Как отреагировали в США на решение Польши о закупке К2

Американский военный эксперт Даниэль Гур объяснил, что закупка несовместимых с техникой Североатлантического альянса южнокорейских танков создает серьезные проблемы для НАТО.

«Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и Альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений», — рассказал он.

Также Гур отметил, что теперь Варшаве придется создать еще одну цепочку поставок. Необходимо разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами НАТО.

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