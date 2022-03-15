Польша захотела заменить Россию в G20

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что рассматривается возможность замены России в Группе двадцати (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. Об этом министр заявил в ходе брифинга в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Этот вопрос появляется в международной дискуссии, но ещё слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу, — сообщил Рау.

О том, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства России в G20, заявил 3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом кризис на Украине не будет включён в повестку дня.

Ранее Збигнев Рау анонсировал прилёт американского президента Джо Байдена в страну. Он отметил, что это произойдёт «с высокой долей вероятности». В Белом доме при этом отметили, что глава США может также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Там подчеркнули, что «никакие варианты не исключены».

Байден накануне заявил, что нынешняя ситуация вокруг Украины является аргументом для США и их европейских союзников в пользу того, чтобы отказаться от использования ископаемых видов топлива. Он также обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что из-за его решения по спецоперации на Украине цена на топливо в Соединённых Штатах подскочила до $7.