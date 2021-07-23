Польский чиновник захотел «разместить» американские танки Abrams в России

Польские военные планируют разместить купленные у США танки Abrams в России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает газета Wiadomości.

Высокопоставленный военный выступал в эфире польского телевидения и, очевидно, оговорился. Министерство обороны страны сначала опубликовало в социальной сети этот фрагмент выступления, но затем быстро удалило его. Однако скриншот с записью успел сохранить бывший глава Минобороны страны Томаш Семоняк.

Стратеги называют её «Смоленскими воротами», а далее — «Брестскими воротами», она тянется от востока России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться, — заявил Блащак.

Экс-глава Минобороны Польши высмеял нынешнего главу военного ведомства Блащака. Он удивился, где нынешняя власть в стране берёт «таких некомпетентных людей».

Ранее Варшава рассказала о закупке 250 американских танков Abrams за 23 млрд долларов. Их покупка обоснована тем, чтобы снизить риск нападения на страну.

В мае 2020 года экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что польской армии следует перейти на американский основной танк Abrams. Это можно сделать, организовав производство боевых машин по лицензии. Скшипчак подчеркнул, что в армии невозможно провести модернизацию танков Т-72. Они достались Польше после расформирования Организации Варшавского договора.