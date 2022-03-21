Польша захотела поменять конституцию, чтобы изымать активы россиян

В Польше предложили изымать активы российских бизнесменов. Для этого необходимо изменить конституцию, и такое предложение уже поступило, заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер, сообщает РИА Новости. По его словам, проект изменений сейчас готовится.

Предложение позволяет на территории Польши конфисковывать имущество российских олигархов, конфисковывать всё имущество предприятий и частных лиц, которые участвуют в поддержке деятельности Российской Федерации, особенно тех, которые подпали под санкции со стороны Евросоюза, — заявил он.

Он отметил, что соответствующий проект изменения оcновного закона уже подготовлен. Мюллер отметил, что конфисковывать имущество российских олигархов не получится без конcтитуционных изменений, «так как право собственности записано в конcтитуции».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, в стране такая собственность есть, но её немного. По его словам, народ Польши выступает за конфискацию.