Посол РФ в Польше назвал причину блокировки счетов дипмиссии

Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для «финансирования терроризма». Об этом в эфире Первого канала заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, подчеркнув, что этот шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Счета были заблокированы по решению сначала Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма, — уточнил посол.

Ранее Андреев подтвердил получение ноты МИД Польши с требованием к 45 дипломатам России, обвинённым в шпионаже, покинуть страну. Он отметил, что не входит в это число представителей дипмиссии, а дипломатам нужно покинуть территорию Польши в разные сроки. Посол также отметил, что с формальной точки зрения дипломатические отношения России и Польши продолжаются.

До этого сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность, несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач заявил, что Польша не исключает возможность высылки и самого посла России. Он уточнил, что в данный момент решение об этом находится на стадии рассмотрения и может быть принято в будущем.