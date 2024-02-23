Польша выдала Казахстану украинца – лидера преступной ОПГ

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В Польше одобрили запрос Казахстана об экстрадиции гражданина Украины, который обвиняется в создании организованной преступной группировки, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры республики. В ведомстве уточнили, что эта группировка изготавливала и продавала в Казахстане психотропные вещества.

Сотрудниками генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой, — указано в сообщении.

По данным правоохранителей, преступную деятельность ОПГ развернула на территории Казахстана в 2022 году, при этом изготавливала вещества в особо крупном размере. Оперативники изъяли их более тонны, стоимость товара на черном рынке превысила бы сумму в $3,3 млн.

Лидер банды сумел сбежать из страны, пока его подельников задерживали. После этого его объявили в международный розыск — местоположение подозреваемого удалось установить в августе 2023 года, после чего Казахстан связался с Польшей и составил запрос об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона начнет двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Сам Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на процессе.

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