Польша выбрала американскую компанию Westinghouse для постройки первой АЭС Глава Минэнерго США: для постройки первой АЭС Польша выбрала компанию Westinghouse

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Глава Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что американская электротехническая компания Westinghouse Electric займется строительством первой в истории Польши атомной электростанции (АЭС). По ее словам, американская корпорация займется реализацией первого этапа строительства. Ее стоимость оценивается в $40 миллиардов, пишут «Известия».

Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере стоимостью в $40 млрд, — сказала Грэнхолм.

Министр при этом не уточнила стоимость строительства всего объекта.

Страны Евросоюза не могут достичь соглашения по поводу ограничения цен на газ и собираются отложить принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре, написала ранее газета La Repubblica. По данным издания, введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды.

Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается, что ценовой потолок негативно скажется на поставках газа, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон придерживается противоположного мнения. Премьер Италии Марио Драги также уверен, что отказ от ограничения цен помогает России финансировать действия на Украине и провоцирует рецессию.