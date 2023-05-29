Польша ввела санкции против 15 россиян за приговор журналисту в Белоруссии

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МВД Польши ввело санкции против 15 граждан РФ, связанных с российским финансовым сектором, их активы в стране будут заморожены, сообщили на сайте ведомства. Варшава также внесла в санкционный список 365 граждан Белоруссии, включая 159 парламентариев, в отношении которых прежде не действовали ограничения. Данные меры приняли в связи с оставлением в силе приговора белорусскому журналисту польского происхождения Анджею Почобуту, которому дали восемь лет колонии.

Кроме того, в список вошли предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан РФ и 1 белорус. Под санкции также попали 20 субъектов хозяйствования, 19 связанных с Россией и один, связанный с Белоруссией, — говорится в сообщении.

Среди 365 белорусов, попавших под санкции Польши, помимо парламентариев также оказались судьи, прокуроры, чиновники, силовики, представители СМИ, спортсмены, деятели культуры и науки. Пребывание этих лиц на территории Польши нежелательно, им также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Неделю назад Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на решение Гродненского областного суда, в феврале приговорившего журналиста Почобута к восьми годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании вражды, призывам к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики.

Ранее в МИД Польши заявили о возможности закрытия всех пограничных переходов на границе с Белоруссией. При этом в Варшаве заверили, что такие планы не продиктованы политической мотивацией.