Польша вновь обвинила Россию в авиакатастрофе самолёта Качиньского

Крушение самолёта под Смоленском, в которой 10 апреля 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский было подготовлено спецслужбами России. Об этом заявил глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антоний Мацыревич. Его слова передаёт Radio Krakow.

Во время доклада Мацыревич аннулировал отчёт комиссии от 29 июля 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолёта. По его словам, на многих компонентах были найдены элементы термобарического оружия и тротила. Это доказывает, что к подрыву правительственного борта причастна российская сторона, считает он.

Самолёт польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли находящиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Также авиакатастрофа стала возможной из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

В июле польская комиссия по расследованию катастрофы Качиньского заявила о новых деталях дела. Выяснилось, что тротил в борт номер один заложили ещё во время ремонта воздушного судна в России.

Ранее NEWS.ru писал, что на выводы польской комиссии о тротиле в самолёте Качиньского ответил российский телеведущий Владимир Соловьёв. По его словам, подобные заявления необходимо подтверждать конкретными доказательствами, которые должны опираться на результаты экспертиз и анализов.