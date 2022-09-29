Польша ввела санкции против «Газпром экспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Польши внесли компанию «Газпром экспорт» в национальный санкционный список, сообщает министерство внутренних дел и администрации страны. В список подсанкционных компаний и физических лиц включено «ООО „Газпром экспорт“ со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, Российская Федерация», передает РИА Новости.

Как пояснило ведомство, санкции включают в себя «замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов».

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава составила свой санкционный список против Москвы и Минска, включающий 50 позиций. Он касается российских и белорусских олигархов и фирм, которые работают в Польше. В него включены «Газпром», «Акрон», НОВАТЭК, «ФосАгро» и все предприятия, поставлявшие в страну уголь из РФ и Донбасса.

Ранее уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Польша планирует расторгнуть заключенные ранее контракты на поставку российской нефти. Он отметил, что НПЗ Польши понесут от такого шага убытки, поскольку 60% нефти они получают из России.