Польша требует ареста российских диспетчеров по делу о катастрофе с Ту-154

Следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Эву Бялик,
В результате большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолёта, была ложной. Хотя диспетчеры не знали фактического местоположения самолёта, они давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку, — говорится в материале.
Отмечается, что если суд в Мокотув согласится с доводами следственной группы, то он может выдать ордер на международный арест подозреваемых. По мнению польской стороны, это российские диспетчеры полковник Павел П., майор Виктор Р. и лейтенант Николай К.
Это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном задержании подозреваемых следователи смогут принять меры к их задержанию, — заявила Бялик.
Выводы о недостоверности предоставленной пилотам диспетчерами информации следователи сделали, опираясь на фоноскопический анализ.
Прокуроры сравнили записи разговоров диспетчеров и экипажа с техническими данными о местоположении самолёта в определенное время, например, когда сообщения были получены с вышки. Среди прочего, на этом основании они пришли к выводу, что информация, предоставленная экипажу диспетчерами, была неверной, — пишет Польское агентство печати.
Польский самолет Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.
Как писал NEWS.ru ранее, в 2020 году польские эксперты согласились с выводами российских коллег о несостоятельности версии о взрыве на самолёте президента Польши Леха Качиньского.
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