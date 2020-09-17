Польша требует ареста российских диспетчеров по делу о катастрофе с Ту-154

https://static.news.ru/photo/0afb796a-f863-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Эву Бялик, сообщает Польское агентство печати. По данным агентства, в результате повторной проверки доказательств прокуратура установила, что система радиолокационной посадки, используемая в смоленской диспетчерской, вышла из строя.

В результате большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолёта, была ложной. Хотя диспетчеры не знали фактического местоположения самолёта, они давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку, — говорится в материале.

Отмечается, что если суд в Мокотув согласится с доводами следственной группы, то он может выдать ордер на международный арест подозреваемых. По мнению польской стороны, это российские диспетчеры полковник Павел П., майор Виктор Р. и лейтенант Николай К.

Это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном задержании подозреваемых следователи смогут принять меры к их задержанию, — заявила Бялик.

Выводы о недостоверности предоставленной пилотам диспетчерами информации следователи сделали, опираясь на фоноскопический анализ.

Прокуроры сравнили записи разговоров диспетчеров и экипажа с техническими данными о местоположении самолёта в определенное время, например, когда сообщения были получены с вышки. Среди прочего, на этом основании они пришли к выводу, что информация, предоставленная экипажу диспетчерами, была неверной, — пишет Польское агентство печати.

Польский самолет Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2020 году польские эксперты согласились с выводами российских коллег о несостоятельности версии о взрыве на самолёте президента Польши Леха Качиньского.