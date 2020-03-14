https://static.news.ru/photo/adf555e4-6571-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Akin Celiktas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй пациент с коронавирусом умер в Польше. На сегодня в стране выявлено 68 случаев заражения, более 500 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию.

Умерший лечился около недели, он был в госпитале во Вроцлаве. Ему было 74 года, и он имел тяжёлые осложнения, сообщает радио Zet. В частности, пациент испытывал проблемы с дыхательной системой.

На сегодня в стране несколько тысяч человек находятся на домашнем карантине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал об ужесточении мер против распространения коронавируса. Въезд в страну для иностранцев закроют на 10 дней.