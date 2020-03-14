Второй пациент с коронавирусом умер в Польше. На сегодня в стране выявлено 68 случаев заражения, более 500 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию.
Умерший лечился около недели, он был в госпитале во Вроцлаве. Ему было 74 года, и он имел тяжёлые осложнения,
На сегодня в стране несколько тысяч человек находятся на домашнем карантине.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал об ужесточении мер против распространения коронавируса. Въезд в страну для иностранцев закроют на 10 дней.
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