Польша сменит более 50 послов в разных странах мира

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Радослав Сикорский

МИД Польши разместил объявление о смене более 50 действующих послов в разных странах мира. В каких именно, не уточняется. Глава ведомства Радослав Сикорский уже подписал соответствующий документ.

Предложенные кадровые перестановки были выдвинуты Советом дипломатической службы. После их одобрения премьер-министром были начаты процедуры отзыва, сообщило дипведомство. Речь идет не только о послах, назначенных предыдущим правительством, но и о 10 выдвинутых на эти посты кандидатурах.

Правительство <...> считает, что необходимая смена польских послов поможет лучше и более профессионально решать сложные задачи, стоящие сегодня перед внешней политикой Польши, — пояснили в министерстве.

Страны НАТО уже направили военных на Украину, заявил ранее глава МИД Польши на конференции в честь 25-й годовщины вступления государства в Альянс. Он поблагодарил участников блока, которые пошли на такой шаг.

Президент Польши Анджей Дуда призвал увеличить контингент американских войск на своей территории, поскольку Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Россией, предположил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.

Если польские власти решат ввести на Украину свои войска, то они оттуда уже не уйдут, поскольку Варшава намерена вернуть земли, которые считает своими, заявлял президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.