Польша решила повысить градус напряженности в Европе Моравецкий: Варшава хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава рассматривает возможность размещения на территории республики производства боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном, передает РИА Новости. Глава правительства при этом не стал уточнять, где будут применяться подобные снаряды. Он также отметил, что на предполагаемом предприятии можно было бы производить «суперсовременные боеприпасы».

Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов, — сказал Моравецкий.

О готовности передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном впервые заявили власти Великобритании в конце марта.

Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что бойцы ВСУ, в том числе танкисты, рискуют получить радиоактивное заражение при применении снарядов с обедненным ураном, которые обещает прислать Великобритания. Он уточнил, что подобное уже было зафиксировано при применении радиоактивных боеприпасов западными военными в Югославии и Ираке.

Профессор Медицинской академии США Владимир Ковчин ранее сравнил последствия использования боеприпасов с обедненным ураном в Югославии с итогами бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По его словам, количество онкобольных после всех этих событий увеличилось, но о применении урана в Югославии не сообщалось.