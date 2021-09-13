Польша приостановила приём нефти по северной ветке «Дружбы»

Польша ограничила приём нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» с 11 по 14 сентября. Это потребовалось из-за того, что хранилище НПЗ Шведт заполнено. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Дёмина.

С 11 по 14 сентября введено ограничение на приём по северной ветке магистрального нефтепровода «Дружба» на Адамовой Заставе польской стороной из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт, — сказал Дёмин.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и её транзит в Европу. Он начинается в Самарской области, пересекает Брянск и разветвляется на северный и южный участки, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Ранее «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по этому нефтепроводу до 13 сентября. Причиной стал приём партии сырья по нефтепроводу Одесса — Броды. В свою очередь пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что приостановка прокачки в направлении Венгрии была штатной и согласованной, об экстренной ситуации речи не идёт.