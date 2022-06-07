Польша предупредила об экологической катастрофе из-за санкций против России Sulzer Pumps Wastewater Poland: антироссийские санкции приведут к катастрофе на Балтике

Фото: sulzer.com

Введённые в Польше санкции в отношении России грозят обернуться экологической катастрофой для Балтийского моря. Об этом заявил в беседе с Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек. По его словам, это произойдёт, в частности, в случае поломки очистного оборудования в городах и на предприятиях. Подобного риска в ближайшее время исключать нельзя.

В конце апреля МВД Польши запретило деятельность 35 фирм, подозреваемых в связях с российским капиталом. В их числе оказалась Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая занимается очисткой и транспортировкой канализационных стоков, её услугами пользуются сотни организаций страны.

По словам Дудека, оборудование, установленное на очистных сооружениях ряда городов и предприятий работает без остановки уже на протяжении нескольких десятков лет и может внезапно выйти из строя. Подобный инцидент грозит загрязнением Балтийского моря.

[При поломке] неочищенные сточные воды сбрасываются в приёмник, то есть в реку, озеро или море, — объяснил Дудек.

При этом сами сотрудники компании не смогут устранить поломку. Причина в том, фирме заблокировали все топливные карты, автомобили вернулись лизинговой компании, а телефоны в ближайшее время отключат за неуплату.

Близится экологическая катастрофа, — подчеркнул сотрудник Sulzer Pumps Wastewater Poland.

Ранее Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Поэтапный отказ от нефти из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. В рамках новых рестрикций россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.