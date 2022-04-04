Польша предложила создать комиссию по расследованию событий в Буче

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию, которая займётся расследованием событий в украинской Буче, сообщает РИА Новости. Ранее власти Украины, а затем и западные СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом с большим количеством убитых. В Минобороны России ответили, что данные события являются провокацией и инсценировкой Киева.

Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов — специалистов, которые смогут описать всё очень точно, — заявил Моравецкий.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области.