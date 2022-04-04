Польша предложила запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить выдачу шенгенских виз жителям России. Этот пункт он предложил включить в новый пакет санкций против Москвы. По его словам, выдачу виз россиянам необходимо прекратить, за «исключением гуманитарных виз для тех россиян, кто хочет бежать из страны», пишет РИА Новости.

Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных, — заявил польский глава.

Гуманитарную визу могут получить те люди, которые прибывают в страну с некоммерческими целями. Они могут находиться в составе гуманитарной, просветительской или благотворительной миссии. Подобные визы обычно выдают паломникам, деятелям культуры, учёным и членам конференций.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию, которая займётся расследованием событий, произошедших в украинской Буче. Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. В Минобороны России ответили, что данные события являются провокацией с украинской стороны.