Польша предложила отдать ей контроль над денежной помощью Украине Вице-премьер Польши Сасин: центр по восстановлению украинских территорий следует разместить в Варшаве

Яцек Сасин / Фото Grzegorz Momot/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Центр по восстановлению украинских территорий следует разместить в Варшаве, считает вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин. Как передаёт EADaily, он выступил за объединение в этом центре и фондов помощи Украине.

Речь идёт о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению Украины, но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению, — сказал Сасин.

Он добавил, что об этом уже велись переговоры с представителями ООН.

Также стало известно, что Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что теперь Варшава делает это за деньги. Она добавила, что Варшава осуществляет поставки на регулярной основе, однако приоритетным считает внутренний рынок. По ее мнению, топливные компании Украины справляются с предложенными мерами, а Польша рассматривает Киев как партнёра, у которого «наблюдается потенциал рынка».

Политолог Сергей Марков предположил, что Польша захотела стать основным игроком в Восточной Европе, если РФ потерпит поражение на Украине. По его словам, расчёт Варшавы прост: всеми силами помогать киевскому режиму и дождаться поражения российский войск. Марков отметил, что сейчас польские власти вдохновляет не самый успешный первый этап специальной военной операции.