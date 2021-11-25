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Польша предложила НАТО увеличить военное присутствие на восточном рубеже

17:45, 25 ноября 2021
Польша предложила НАТО увеличить военное присутствие на восточном рубеже Анджей Дуда Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
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Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением о расширении военного присутствия Североатлантического альянса на восточном рубеже. Своё видение ситуации он озвучил во время встречи в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Дуда заявил, что это нужно сделать из-за ситуации на Украине.

Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО, — заявил он.

Причиной подобных заявлений стал миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Запад считает, что он спровоцирован Россией и ставит целью ослабление Евросоюза и НАТО. Говоря о ситуации на белорусско-польской границе, Дуда отметил, что беженцы пытаются пересечь рубеж в тёмное время суток. Мигранты для этого разбились на небольшие, в несколько десятков человек, мобильные группы. Они вооружены ножами, дубинками и ломами и представляют опасность.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши заявила о новых попытках мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу. Группа агрессивных беженцев форсировала границу на участках, охраняемых силовиками в Дубичах Церкевных и Мельнике.

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