Польша предложила исключить Россию из G20

Власти Польши заявили, что предложили официальным лицам США исключить Россию из Группы двадцати (G20) из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters. По словам министра развития и технологий Польши Петра Новака, это предложение получило «положительный ответ».

Он уточнил, что этот вопрос обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.

В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену, — сказал Новак.

Россия была отстранена от участия в «Большой восьмёрке» (G8) после присоединения Крыма в 2014 году. В G20, помимо европейских стран, США и Канады, также входят Индия, Китай и Бразилия, поэтому любой шаг по исключению России из этой группы может с трудом найти единодушие, отмечает агентство.

В середине марта глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что возможность замены России в Группе двадцати (G20) рассматривается. При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, считает, что комментировать гипотетические заявления о потенциальном исключении России из «Большой двадцатки» (G20) нецелесообразно и бессмысленно.