Польша предложила дополнить антироссийские санкции ЕС торговой блокадой

Польша предложила Европейскому союзу полностью прекратить торговые отношения с Россией, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он призвал европейских лидеров заблокировать водные и сухопутные пути отправки российских товаров, пишет РИА Новости.

Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, а также запрет торговли сухопутными путями, — заявил польский премьер.

Моравецкий добавил, что полное отключение России от торговли с ЕС заставит руководство страны задуматься о прекращении военной спецоперации на Украине.

При этом генеральный директор крупного финансового конгломерата Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал подождать с введением новых санкционных ограничений в отношении России. Банкир утверждает, что санкции негативно сказываются не только на экономике РФ, но и на экономике Германии.

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.