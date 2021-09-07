Польша посмеялась над «пощёчинами» от США в адрес Зеленского

Польский политический журнал Nowa Europa Wschodnia опубликовал статью, в которой насмешливо отзывается о событиях в отношениях Украины и США. Авторы публикации считают, что это можно считать «пощёчинами» от Вашингтона в адрес президента Владимира Зеленского.

Американцы смогли дать Зеленскому пощёчину. Например, отложив встречу с Джо Байденом или отправив на празднование Дня независимости Украины и «Крымской платформы» [министра транспорта США] Пита Буттиджича, якобы восходящей звезды демократов, но пока ещё только секретаря по транспорту, — говорится в статье.

Последней каплей, что потрясло Зеленского, отмечают авторы издания, стало изменение позиции США в отношении «Северного потока — 2». Причём Белый дом может позволить себе такое отношение к Киеву, так как Штаты являются самым сильным союзником страны в борьбе с Москвой, сделали вывод польские журналисты.

Ранее читатели портала Wirtualna Polska высмеяли переброску четырёх тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны. Так, они не без иронии заявили, что это «сигнал для России».