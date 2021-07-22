Польша поможет Литве справиться с миграционным кризисом

Польша направит гуманитарную помощь в Литву в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской границе. Об этом сообщает МИД Польши.

В связи с продолжающимся уже несколько месяцев кризисом, связанным с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии на границу с Литвой, Республика Польша приняла решение об отправке конвоев с гуманитарной помощью. Это жест солидарности и поддержки нашего соседа и союзника, — отметили в польском МИД.

Конвой собрали за счёт правительственного агентства стратегических резервов. Его стоимость составляет около 740 тысяч злотых (около $190 тысяч), за эти деньги в машины загрузили палатки, генераторы электроэнергии, одеяла, полевые кровати.

В МИД Польши пояснили, что «мы имеем дело с кризисом, который был искусственно и умышленно создан».

Мы осуждаем такой подход, использующий сложную социальную, экономическую, а иногда и политическую ситуацию в странах происхождения мигрантов для реализации текущей политической повестки дня. Мы заявляем о полной солидарности с Литвой и обращаемся ко всем странам ЕС за поддержкой властей Вильнюса в их усилиях по обеспечению внешней границы ЕС, — подчеркнули дипломаты.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки в законодательство, согласно которым в стране ограничиваются права нелегальных мигрантов. По словам Науседы, данные меры направлены на решение экстремальной ситуации на границе Литвы и Белоруссии. Согласно поправкам к закону о правовом положении иностранцев, сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища.