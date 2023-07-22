Польша получила «надлежащий ответ» на претензии из-за слов Путина о землях Посол России разъяснил в МИД Польши слова Путина о германских землях

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Сергей Андреев

Посол России в Варшаве Сергей Андреев дал «надлежащий ответ» польскому МИД на претензии из-за высказываний президента РФ Владимира Путина о стране, прозвучавших на совещании Совета безопасности 21 июля. Дипломат рассказал РИА Новости, что при вызове в МИД Польши разъяснил главе дипведомства Павлу Яблоньскому слова Путина о роли СССР в восстановлении независимости страны и обретении германских земель благодаря позиции Иосифа Сталина.

Естественно, он (Яблоньский. — NEWS.ru) получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и на Украине, — заявил Андреев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в МИД страны был вызван посол России из-за слов Путина о том, что благодаря позиции Сталина Польша получила «значительные земли» на западе, которые в прошлом принадлежали Германии. Моравецкий, в свою очередь, назвал Сталина военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков.

Путин в ходе заседания Совбеза накануне также заявил, что Советский Союз пришел Польше на помощь, когда западные союзники бросили страну на «съедение германской военной машине». Впоследствии Польша утратила независимость и государственность, восстановить которые ей также помог СССР, подчеркнул президент РФ. Кроме того, по мнению Путина, сейчас польские власти вынашивают планы по включение в состав страны территорий Западной Украины.