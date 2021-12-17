Польша подтвердила исчезновение своего солдата на границе с Белоруссией

Польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но не подтверждает его побег в Белоруссию, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление 16-й механизированной дивизии, в которой числится пропавший военнослужащий. До этого Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что польский военнослужащий попросил политическое убежище в республике.

В четверг, 16 декабря 2021 года, во второй половине дня было установлено отсутствие солдата 11-го артиллерийского полка, который пропал во время выполнения служебных задач, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий исчез вечером. После этого были предприняты попытки его найти, которые не увенчались успехом. При этом в Сети появилось фото, где сбежавший военнослужащий даёт интервью белорусскому телевидению.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешёл границу на участке погранзаставы Тушемля и попросил политического убежища в республике. Как отмечается, он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов. По его мнению, польская сторона негуманно относится к беженцам.