https://static.news.ru/photo/8c3a22ea-ca67-11e9-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Польское правительство планирует подписать соглашение о сотрудничестве с США по сетям пятого поколения.

По словам источника в кабмине страны, главной целью декларации станет обеспечение безопасной работы сетей, передаёт Reuters .

В своих заявлениях представители американских властей отмечали, что появления китайский сетей 5G в стране для них нежелательно. В январе Польша сообщила о задержании сотрудника корпорации Huawei, который занимался развёртыванием 5G на территории Европы, по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Позднее польские власти озвучили намерение отказаться от использования оборудования Huawei при внедрении 5G.

Как писал News.ru, ранее еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил, что ЕС намерен до конца текущего года разработать меры по снижению рисков в работе сетей пятого поколения. По его словам, 24 страны ЕС из 28 уже предоставили свою оценку возможных угроз.