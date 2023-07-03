Польша «Патриотами» прикрывает поставки западного вооружения Киеву Министр обороны Блащак: системы Patriot в Польше прикрывают поставки Киеву оружия с Запада

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Американские и немецкие ЗРК Patriot в Польше прикрывают поставки Украине западного вооружения, заявил министр польской национальной обороны Мариуш Блащак на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом. По его словам, которые приводит РИА Новости, Польша хочет оставить ЗРК на своей территории минимум до конца 2023 года.

Если речь идет о системе Patriot, то мы ценим присутствие этих батарей на польской земле. Польша играет важную роль, если речь идет о поддержке Украины. Это прежде всего через Польшу проходят все поставки техники для Украины. Мы рады, что эта система была укрупнена. У нас есть американские Patriot, немецкие Patriot, так что у нас есть система, которая охраняет поставки на Украину, — сказал Блащак.

Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили 16 танков Leopard в зоне спецоперации. По его словам, это почти 100% боевых машин, переданных ВСУ Польшей и Португалией. Кроме того, российские силы сбили 15 самолетов и три вертолета в зоне боевых действий. По его словам, всего за месяц украинские военные лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения, в том числе 25 ракет Storm Shadow.