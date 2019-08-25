https://static.news.ru/photo/44f5e286-c722-11e9-9a97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nelson Pérez/Wikimedia Commons

Варшава ожидает делегацию из Москвы на мемориальных мероприятиях в годовщину освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». Это случилось 27 января 1945 года.

Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, — сказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский журналистам.

Ожидается, что Освенцим 27 января посетит и президент России Владимир Путин. При этом ранее польский вице-премьер Яцек Сасин подтвердил, что власти страны не намерены приглашать его на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Он заявил, что поляки считают неуместным отмечать годовщину вооружённой агрессии в отношении Польши «с участием лидера, действующего сегодня подобным образом по отношению к соседу», писал News.ru.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти. Там были жестоко убиты 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи. В 1947 году на месте концлагеря создали музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.