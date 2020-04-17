Польша отправит в США медиков для помощи в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d90a6a30-81a5-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом и пообещал ему отправить врачей в Штаты для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил представитель канцелярии главы Польши Кшиштоф Щерский.

Миссия медиков прибудет в Чикаго. Помимо оказания помощи местным врачам они пройдут практику в области лечения пациентов с COVID-19.

Мы видим шанс, что текущая драматичная ситуация еще больше углубит польско- американские отношения, — приводит слова Щерского ТАСС.

Дуда и Трамп также обсудили сотрудничество исследовательских институтов, работающих над созданием прививки от коронавируса и медикаментов, которые помогают в лечении вызываемого им заболевания.

Речь шла о современных быстрых тестах на коронавирус, которые Польша хочет получить из США, — указал представитель канцелярии президента Польши.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили и участие НАТО в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и подчеркнули, что на данный момент нужна сильная и ясная роль Альянса в текущей ситуации.

Ранее в Польше выразили беспокойство, что Запад из-за коронавируса забыл об «агрессии» РФ, писал NEWS.ru.