Польша открыла границу для отдельных категорий россиян

https://static.news.ru/photo/45ad0bac-af14-11ea-ac69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польские власти приняли решение об открытии границы с Калининградской областью. При этом будут действовать некоторые ограничения.

По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках. К ним относятся те, кто имеет право работу и на постоянное или временное проживание в Польше, студенты и лица, которые едут в страну для лечения. Также в Польшу пустят тех, кто профессионально занимается перевозкой людей и товаров.

В отдельных случаях командир пограничного поста может разрешить жителям Калининграда въезд в страну, однако это возможно только после согласия главного командующего пограничной службой.

Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин, — отметили в погранслужбе.

Во время проверки на границе каждый путешественник обязан предоставить адрес, по которому будет проводиться самоизоляция, и номер телефона для прямого контакта.

Все полученные сведения будут внесены в базу данных и автоматически пересылаться в соответствующие службы, которые проверят выполнение предписаний, передаёт «Интерфакс».

Также Польша с 13 июня открыла границы страны для Евросоюза. Путешественникам не нужно будет отправляться на карантин по прибытии.

Как писал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что Россия может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля. Такое может произойти «с большой вероятностью».

Границы многих стран закрыты в связи с пандемией коронавируса. В последние недели некоторые страны начали ослаблять пограничный режим. Так, например, ЕС разрешил перемещения внутри содружества. Российские границы остаются закрытыми, однако были введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.