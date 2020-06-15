Польша открыла границу для отдельных категорий россиян

Польские власти приняли решение об открытии границы с Калининградской областью. При этом будут действовать некоторые ограничения.
По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках. К ним относятся те, кто имеет право работу и на постоянное или временное проживание в Польше, студенты и лица, которые едут в страну для лечения. Также в Польшу пустят тех, кто профессионально занимается перевозкой людей и товаров.
В отдельных случаях командир пограничного поста может разрешить жителям Калининграда въезд в страну, однако это возможно только после согласия главного командующего пограничной службой.
Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин, — отметили в погранслужбе.
Во время проверки на границе каждый путешественник обязан предоставить адрес, по которому будет проводиться самоизоляция, и номер телефона для прямого контакта.
Все полученные сведения будут внесены в базу данных и автоматически пересылаться в соответствующие службы, которые проверят выполнение предписаний,
Также Польша с 13 июня открыла границы страны для Евросоюза. Путешественникам не нужно будет отправляться на карантин по прибытии.
Как писал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что Россия может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля. Такое может произойти «с большой вероятностью».
Границы многих стран закрыты в связи с пандемией коронавируса. В последние недели некоторые страны начали ослаблять пограничный режим. Так, например, ЕС разрешил перемещения внутри содружества. Российские границы остаются закрытыми, однако были введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.
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