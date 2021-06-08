Польша обеспокоилась отказом США от санкций против СП-2

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В Польше обеспокоились действиями американских властей перед саммитом в Женеве с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. В частности, это связано с отказом США от санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишут польские журналисты, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Байден отказался от ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2».

Несколько независимых источников подтверждают, что американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину о том, что больше не намерен блокировать строительство газопровода, — пишут польские СМИ.

Отмечается, что в настоящий момент Варшава спешно пытается организовать консультации с Вашингтоном по этому поводу.

В начале июня сообщалось, что конгрессмен США Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который в случае принятия немедленно восстановит санкции против «Северного потока — 2». Об этом республиканец от штата Пенсильвания написал в Facebook.

Он добавил, что отказ Байдена от санкций также «препятствует внутреннему производству энергии». Перспективы внесённого республиканцем законопроекта пока неясны.