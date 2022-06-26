Польша «не принимает»: Варшава ответила России на снятие флага в Катыни МИД Польши подверг критике снятие флага страны с мемориалов «Катынь» и «Медное» в России

Фото: Global Look Press

Власти Польши выступили против действий руководства российского Музея современной истории, который принял решение убрать флаги страны с мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное» в Смоленской и Тверской областях. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач в эфире «Польского радио». Он подчеркнул, что Польша «не принимает» такого шага.

Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала, — сказал он.

Пшидач добавил, что консул обратился к властям РФ за объяснениями подобных действий. Он также должен передать компетентным ведомствам, что Польша «не принимает» такого шага.

О снятии польского флага с мемориала в Катыни 24 мая сообщил губернатор Смоленской области Андрей Борисов. Там расположены захоронения около четырёх тысяч пленных польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, и нескольких тысяч жертв сталинских репрессий.

В тот же день Telegram-канал «КультRа» сообщил о снятии флага с мемориала комплекса «Медное» в Тверской области. Там расположены аналогичные захоронения.

Мемориалы находятся на балансе Музея современной истории России. Директор музея Ирина Великанова заявила, что размещение государственной символики Польши на территориях российских мемориалов при нынешних взаимоотношениях Варшавы и Москвы неуместно. По её словам, два флага на мемориалах являлись символом дружбы между странами, но «то, что происходит сегодня, к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения».