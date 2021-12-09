Польша намерена убедить Германию выступить против «Северного потока— 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии к противостоянию против запуска газопровода «Северный поток — 2». Ожидается, что Олаф Шольц посетит Варшаву в воскресенье, 12 декабря, пишет РИА Новости.

Моравецкий напомнил , что Польша неоднократно предостерегала Европу, заявляя, что «Северный поток — 2» может стать способом шантажа со стороны России, «и это, к сожалению, происходит». Заявления же Германии об исключении трубопровода из операционной деятельности в случае нового российско-украинского конфликта прозвучали слишком поздно.

Я буду убеждать канцлера Шольца, чтобы не позволить, не поддаться давлению со стороны России, не позволить, чтобы «Северный поток — 2» был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС, — заключил Моравецкий.

Ранее заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что зима в Западной Европе может стать очень тяжёлой, поскольку газовые хранилища заполнены на рекордно низком уровне. Предполагаемого же объёма газа, который «Газпром» закачает в подземные хранилища, недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Он уточнил, что решить проблему можно было бы за счёт дополнительных поставок газа из России.