Польша начала строить «невиданное» заграждение на границе с Россией Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью

Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. По его словам, которые приводит РИА Новости, сооружение будет «невиданным пор по своей современности» и сделает польско-российскую границу самой охраняемой в Евросоюзе.

Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью, — сказал Каминьский.

Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый.

Каминьский уточнил, что работы по возведению заграждения будут окончены осенью текущего года. К настоящему времени Польша уже возвела на границе с Белоруссией пятиметровый забор

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что страна начала устанавливать на дорогах близ границы с Россией и Белоруссией дополнительные укрепления, в том числе противотанковые ежи. Такие действия он назвал «стратегией обороны и сдерживания».