Польша и Прибалты готовятся к войне с РФ. Что за линию обороны они строят?

Фото: EPA/TASS

Страны Прибалтики и Польша призвали построить линию обороны у границ с РФ и Белоруссией. Варшава утверждает, что имеющихся средств защиты в приграничных районах недостаточно. Параллельно польские вооруженные силы проводят учения «Каникулы с армией», чтобы укрепить боеспособность на фоне «российской угрозы». Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что члены Альянса готовятся к полномасштабному конфликту. Что задумали страны НАТО у границ России и чем Москва ответит на их действия — в материале NEWS.ru.

Как Польша и Прибалтика будут укреплять оборону

Власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши направили руководству Евросоюза письмо с предложением построить оборонительную линию вдоль границ с РФ и Белоруссией. Как сообщает агентство Reuters, лидеры стран указали на «острую и насущную» необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз. Под последними авторы послания понимают сочетание военных и невоенных факторов, дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис.

«Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами. <...> Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС», — сказано в письме.

Республики намерены укреплять оборону на восточной границе ЕС в координации с НАТО. Опрошенные Reuters дипломаты подсчитали, что протяженность защитной линии может составить 700 км, на ее строительство потребуется не менее $2,5 млрд. По данным агентства, вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе.

Польша и Прибалтика давно выполняют роль «цепных псов» НАТО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Алексей Журавлев. По его словам, власти этих стран регулярно «тявкают» на Россию, но в случае чего «прячутся за хозяйский забор».

«Сначала какой-то эстонский генерал публично рассказывает, как будет громить российскую армию под Нарвой и Орешком, а стоит нашим „Искандерам“ сдвинуться на миллиметр ближе к Таллину, бежит за помощью к американцам», — привел пример депутат.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Польша и Прибалтика отгородились от России

Ситуация на восточной границе ЕС обострилась в 2021 году. Тогда через территорию Белоруссии в Польшу, Латвию и Литву хлынули беженцы из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Вскоре после этого Вильнюс и Варшава объявили о строительстве заграждений на своих границах. Летом 2022-го Литва завершила возведение барьера с колючей проволокой длиной 502 км.

На польско-белорусской границе в мае 2023 года появился электронный забор протяженностью около 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения и датчиками движения. Позднее власти республики сообщили о планах направить $375 млн на укрепление этой стены.

В марте 2024-го министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об установке заграждений на КПП у границы с Россией. В мае армия республики начала возводить цепи опорных пунктов в приграничных районах. Портал латвийского радио и телевидения LSM сообщил, что Рига в течение пяти лет выделит на эти цели €303 млн.

Власти граничащих с Россией и Белоруссией стран считают принятые меры недостаточными. 26 июня глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что установленный между Польшей и Белоруссией забор легко преодолеть. «На раздвижение прутьев этого забора достаточно 25 секунд. Для этого применяются домкраты. Те, кто находится с другой стороны, действуют быстро и умело», — сказал он.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

К чему готовится НАТО

Беспокойство стран восточного фланга НАТО вызывает не только миграционный вопрос. В январе 2024 года Минобороны Эстонии рассказало, что балтийские государства хотят создать общую оборонительную зону для защиты от военной угрозы со стороны России и Белоруссии. «Это тщательно продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Операция России на Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра», — заявил глава ведомства Ханно Певкур.

Власти Польши в свою очередь решили повысить боеспособность собственных вооруженных сил. Агентство Associated Press сообщило, что Варшава запустила специальную летнюю программу «Каникулы с армией». В ее рамках все желающие в возрасте от 18 до 35 лет могут пройти военную подготовку на случай возможного конфликта с Россией. Участникам будут платить жалованье, по завершении учебы они дадут присягу и смогут уйти в запас или остаться в территориальной обороне. По данным AP, таким образом власти надеются увеличить численность войск, которая сейчас составляет около 200 тыс. человек.

Капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что единственная цель этих действий соседей России и Белоруссии — обратить на себя внимание западных партнеров. «Это все напоминает определенную болезнь — я бы назвал ее паранойей. Когда они чувствуют, что особо не нужны, то сразу придумывают, как бы пригодиться. Таким образом Прибалтика и Польша показывают свою значимость для НАТО. Это печально, но не более того», — уверен собеседник.

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает иначе. По его мнению, Прибалтика и Польша готовятся к полномасштабному конфликту. Единственное, что пока их останавливает, — это общественное мнение европейцев, сказал парламентарий NEWS.ru.

«Именно этим обусловлена неготовность американцев поставлять сразу все виды вооружений украинцам. Они понимают, что это означает войну с Россией, а их население к такому повороту не готово. Однако именно прибалты несколько десятилетий демонстрируют себя как самых верных слуг англосаксов, заботящихся о благоденствии хозяев больше, чем о собственных интересах. Так что, если упомянуты балтийские республики, жди беды», — утверждает Толмачев.

Журавлев считает, что население этих государств вряд ли воспримет риторику властей с позитивом. По его мнению, люди видят «антигосударственный настрой» местных элит. «К власти после падения советской системы пришли эмигранты, вернувшиеся из США и воспитанные там, они ничего общего не имеют ни с Латвией, ни с Литвой, ни с Эстонией. Население там, судя по опросам общественного мнения, не хочет воевать и идти на конфронтацию с Россией. Но его усиленно втягивают в конфликт высокопоставленные чиновники, которые, случись что, немедленно сбегут обратно за океан», — предположил парламентарий.

Фото: EPA/TASS

Что будет делать Россия

В Москве с иронией восприняли предложение Польши и балтийских стран построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. «Главное, чтобы шипами внутрь», — написала в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По мнению Дандыкина, Россию не задевают действия Прибалтики и Польши. В каком-то смысле они даже играют на руку Москве, допускает эксперт. «России нужно реагировать на это спокойно. Все, что они сделают, заминируют и закопают себя. Они стараются быть верными своим западным хозяевам, показать, что стараются. Пусть и дальше будут заняты делом», — полагает он.

Первый заместитель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что соседствующие с Россией и Белоруссией страны НАТО просто «подпевают» общей риторике блока. Однако в случае реальных действий их будет ждать достойный ответ, подчеркивает сенатор.

«Мне очень сложно представить линию обороны Прибалтики и Польши, особенно при полномасштабном конфликте, который пытается развязать их „солист“ США. Но я хорошо себе представляю последствия для них в случае слепого следования указаниям от страны, которая прячется за океаном, вдали от разжигаемого ею конфликта», — резюмировал он.

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