Польша хочет стать сильнейшей армией в Европе, и это уже совсем нехорошо

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий польский премьер Матеуш Моравецкий, выступая на съезде своей партии «Порядок и справедливость», неожиданно для собравшихся вызвал призрак германо-российского союза. Так и сказал, что, мол, Германия все равно будет стремиться к союзу с Россией через головы стран Восточной Европы. Понятно, что в современных условиях конфронтации такое предостережение звучит либо как чистая фантастика, либо как продуманная провокация. Но Моравецкий не похож на идеалиста в политике.

Польша — лучший друг США в Европе

Еще несколько лет назад такой посыл казался абсолютной фантастикой, лишенной хоть каких-то реальных оснований. Однако Варшава приложила немало усилий к тому, чтобы скомпрометировать и оттеснить на второй план Германию. Недаром польские власти шли на любые уступки американцам. И когда иные страны НАТО скептически относились к развертыванию на их территориях американских военных баз, поляки сами заманили их к себе. Причем в Варшаве ни у кого не было иллюзий насчет того, что это, мол, создается против ядерной угрозы Ирана, а то и Северной Кореи.

Теперь, став незаменимым хабом по распределению вооружений, идущих на Украину, Польша намекает на готовность принять у себя и американские ядерные боеголовки. А от военных заказов поляков просто рябит в глазах: только Южная Корея должна им поставить тысячу танков К2, шестьсот гаубиц, истребители, а американцы получили заказы на серию систем Patriot, истребители, установки HIMERS, не говоря уже о беспилотниках.

А увеличив численный состав своей армии до трехсот тысяч, поляки надеются называть свою армию сильнейшей в Европе.

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очень хочется немецких денег

Но главная фишка политики Варшавы в отношении Берлина — это требование выплаты компенсации за потери Польши в годы немецкой оккупации. Сначала они выглядели неудачной шуткой, ведь вопрос о немецкой контрибуции был давно закрыт. К тому же по итогам Второй мировой войны поляки получили немалые территориальные приобретения.

Но нынешние польские консерваторы решили подоить немецких соседей еще раз. При том что и так Польша регулярно получает субсидии из бюджета Евросоюза, который по большей части пополняется из немецкого кошелька. Показательно, что даже нынешняя напряженная ситуация в Европе и сплочение союзников перед лицом раздуваемой «российской угрозы» не останавливают польских притязаний на германские миллиарды, которые в Варшаве недавно вновь с нажимом повторили. С постоянным рефреном: «Отдай Германия, тебе же легче станет!»

Опять тень российско-германского пакта

В контексте такой польской политики новый польский «ход конем» не вызывает особого удивления. Тут Варшава ловко подставляет сразу двух своих исторических соперников, связав их идеей нового пакта за счет интересов малых стран Восточной Европы. Все соседи должны разделить польские подозрения в неискренности Германии и всем миром оказать на Берлин давление.

Не исключено, что таким образом польский премьер хотел не просто скомпрометировать немцев, но и побудить их к более массированной поддержке Украины. Мол, если хотите опровергнуть наши подозрения, то покажите ваши военные поставки. В частности, не тяните с ракетами Таurus, да еще и в лучшей комплектации. И если это так, то тут явно не обошлось без американского следа.

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