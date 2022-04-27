Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти Министр климата Польши Москва заявила о желании Варшавы помочь ФРГ отказаться от нефти из России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польша после прекращения поставок российского газа намерена подтолкнуть к такому же решению и Германию. В Варшаве сейчас анализируют такие возможности и готовы полностью поддержать в этом шаге ФРГ, передаёт слова министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы РИА Новости.

Вчера я встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который выразил готовность к введению санкций на российскую нефть. Он сейчас ищет по всей Европе возможности для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки этой нефти. Мы начали анализ наших возможностей. Мы уточняем наши возможности, — рассказала Москва.

Она отметила, что Германия при этом находится в менее выгодном положении, нежели Польша, так как технологически привязана к поставкам из России. По её словам, ФРГ не ставила задачу диверсификации поставок, поэтому немецкая инфраструктура, в особенности НПЗ в Шведт, готова принимать только российскую нефть.

Министр добавила, что для полного понимания, можно ли в дальнейшем сотрудничать с Германией, необходимо провести множество технических и аналитических переговоров.

Мы готовы, чтобы в конкретных фактах выразить нашу солидарность с Германией и поддержать их в полном уходе от российской нефти и российских энергоресурсов, — подчеркнула она.

Ранее Бундесбанк оценил риски, к которым может привести резкий отказ от российского газа. По данным регулятора ФРГ, такие перемены могут привести к потере €180 млрд в ВВП в текущем году. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека в случае эмбарго на энергоносители из России, экономику ФРГ ждёт рецессия.