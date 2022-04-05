Польша готова стать гарантом мирного соглашения по Украине

Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. По его словам, такое решение является признаком ответственности страны за безопасность в регионе как члена НАТО и ЕС.

Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять такую роль, — сказал Яблоньский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна обменялась проектами соглашений о предоставлении ей гарантий безопасности с целым рядом стран. Сам он уточнил, что среди гарантов хотел бы видеть ведущие страны мира — США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию, а также Китай. Кроме того, по словам главы государства, желание выступить в данной роли выразили Израиль и Ирландия.

Он также рассказал, что обсуждал вопрос с президентом США Джо Байденом и получил ответ, что Вашингтон «рассматривает предложение в позитивном ключе». До этого директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США в настоящее время не готовы сказать ничего конкретного в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.