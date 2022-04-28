Польша проведёт военные учения на границах России и Украины

Военнослужащие ВС Польши / Фото Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны Польши анонсировало масштабные военные учения в стране. Они продлятся с 1 мая и до конца месяца. В связи с маневрами на севере и востоке страны будет наблюдаться интенсивное движение колонн с техникой.

Движение колонн войск на востоке Польши в рамках учений будет использоваться для обучения военнослужащих приёму и развёртыванию союзных войск, — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что военные колонны будут двигаться в основном ночью. Минобороны Польши просит не фотографировать военную технику и не публиковать информацию о её движении, поскольку это «может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны»

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что первым шагом для «воссоединения» Польши и Украины должен быть ввод польских войск в западную часть страны под предлогом их защиты от России. По его словам, Варшава и Вашингтон рассуждают о планах установления военно-политического контроля Польши над западом Украины.

Нарышкин подчеркнул, что для «воссоединения» Польша сначала должна ввести свои вооружённые силы на Украину для якобы «защиты от российской агрессии». Он заявил, что контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.