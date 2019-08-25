https://static.news.ru/photo/bbe04b18-c757-11e9-83b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Macs24/Wikimedia Commons

Компании из КНР Skyrizon и Xinwei Group купили более половины акций украинского предприятия «Мотор Сич».

Об этом сообщил его директор по связям с общественностью Анатолий Малыш. Как передаёт его слова «Громадьске», Антимонопольному комитету Украины осталось согласовать сделку.

Когда оно будет – мы не знаем, — сказал он о решении комитета.

По данным СМИ, советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон намерен сорвать эту сделку. В данный момент его окружение готовит встречу советника с руководством «Мотор Сич». Такая заинтересованность этим вопросом, по мнению ряда СМИ, можно объяснить тем, что Вашингтон считает эту сделку важным пунктом в стратегическом соперничестве с Китаем. Сам Малыш опроверг информацию о желании Болтона сорвать продажу акций предприятия китайским компаниям.

Ранее News.ru писал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая финансировала сепаратистов в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) в течение двух лет. Об этом заявили в пресс-службе украинской спецслужбы.