Половина жителей Японии привилась второй дозой вакцины от COVID-19

Доля получивших вторую дозу вакцины от коронавируса в Японии превысила 50%, сообщает в эфире телеканала NHK министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением коронавируса. В Токио широкое применение получили вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.

Министр также выразил надежду на то, что к концу сентября число привитых второй дозой вакцины вырастет до 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.

В соответствии с официальными данными, опубликованными на сайте канцелярии премьер-министра Японии, первую прививку сделали уже 78,3 млн человек, что составляет 61,9% от всего населения.

Ранее сообщалось, что Япония временно отказалась от вакцинации американским препаратом Moderna из-за обнаружения в нём посторонних веществ. Сообщения об этом поступили в Минздрав из разных центров вакцинации в стране. Компания Takeda Pharmaceutical сообщила о приостановлении использования препарата в количестве 1,63 млн доз и обещала приложить все усилия, чтобы ситуация не отразилась на доступности вакцин в стране.