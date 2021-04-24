Половина всех прививок от коронавируса сделаны в США, Китае и Индии

Количество сделанных в мире прививок от коронавируса перевалило за миллиард. Больше половины из них приходятся на США, Китай и Индию, передаёт ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ.
Как следует из подсчётов информагентства, в Соединённых Штатах
Определить, сколько конкретно человек были привиты, пока невозможно, так как большинство стран сообщают только количество произведённых и сертифицированных доз.
По доле привитого населения лидирует Израиль, где первый компонент препарата получили свыше 70% населения, а полностью прошли вакцинацию почти 55%. Чуть ниже показатели на Сейшельских островах (примерно 68% и 56% соответственно), на третьем месте находятся ОАЭ (около 52% и 40%).
В России, как сообщала 23 апреля зампредседателя правительства Татьяна Голикова, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 11,1 млн граждан (это примерно 7,6% всего населения), а полностью вакцинацию прошли 6,8 млн человек.
Сейчас в мире в гражданском обороте находятся восемь вакцин от коронавируса. Это российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», препараты американского концерна Pfizer и его германского партнёра BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, а также американских Moderna и Johnson & Johnson.