Половина всех прививок от коронавируса сделаны в США, Китае и Индии

https://static.news.ru/photo/471ce2b2-a5a6-11eb-ac2d-96000091f725_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Количество сделанных в мире прививок от коронавируса перевалило за миллиард. Больше половины из них приходятся на США, Китай и Индию, передаёт ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ.

Как следует из подсчётов информагентства, в Соединённых Штатах сделали уже свыше 225 млн прививок, в Китае — более 216 млн, а в Индии — около 141 млн.

Определить, сколько конкретно человек были привиты, пока невозможно, так как большинство стран сообщают только количество произведённых и сертифицированных доз.

По доле привитого населения лидирует Израиль, где первый компонент препарата получили свыше 70% населения, а полностью прошли вакцинацию почти 55%. Чуть ниже показатели на Сейшельских островах (примерно 68% и 56% соответственно), на третьем месте находятся ОАЭ (около 52% и 40%).

В России, как сообщала 23 апреля зампредседателя правительства Татьяна Голикова, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 11,1 млн граждан (это примерно 7,6% всего населения), а полностью вакцинацию прошли 6,8 млн человек.

Сейчас в мире в гражданском обороте находятся восемь вакцин от коронавируса. Это российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», препараты американского концерна Pfizer и его германского партнёра BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, а также американских Moderna и Johnson & Johnson.