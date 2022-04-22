Bild: половина немцев выступили против поставок тяжёлого вооружения Украине

Число немцев, выступающих против поставок тяжёлого оружия на Украину, выросло до 50%, об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого институтом Insa по заказу немецкого издания Bild. За обеспечение оружием Киева выступают 43% респондентов.

В зависимости от политических воззрений мнения разделились , пишет издание. Так, 55% сторонников Социал-демократической партии Германии высказались против поставок, а 41% поддержали их. В Христианско-социальном союзе в Баварии почти аналогичная ситуация: 55% проголосовали за поставки тяжёлого оружия, 40% — против.

Мнение сторонников партии «Зелёные» оказалось кардинально противоположном. В ней о согласии с поставками оружия на Украину заявили 72%, против выступили только 25%.

Ранее Spiegel опубликовал материал о том, что украинский вопрос может стоить Олафу Шольцу поста канцлера в ФРГ. По данным издания, нежелание Шольца предоставлять Украине тяжёлое вооружение вызывает большое недовольство в бундестаге.

Сам политик до этого заявил, что возможности правительства в поставках оружия Киеву практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.