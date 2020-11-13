Половина кабмина Перу подала в отставку после разгона протестов

https://static.news.ru/photo/aeb69cde-2747-11eb-8bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Moreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более половины членов нового правительства Перу объявили об отставке после гибели двух перуанцев в ходе разгона полицией акций протеста против отстранения от должности бывшего президента Мартина Вискарры.

Из 18 министров избранного 12 ноября правительства 13 объявили о своём уходе. Как сообщает радиостанция RPP, об отставке заявили главы Министерства обороны страны, Министерства внутренних дел, Минюста, Минэкономики и Минздрава.

Протесты в Перу начались после того, как парламент страны проголосовал за отставку от должности президента Мартина Вискарры из-за обвинений его в коррупции. Исполняющим обязанности главы государства назначен спикер парламента Мануэль Мерино де Лама. Из-за массовых протестов конгресс (парламент) намерен провести экстренное заседание для обсуждения передачи полномочий президента.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе разгона силовиками протестных акций в столице Перу Лиме погибли двое перуанцев, более 100 пострадали.