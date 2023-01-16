Половина европейцев назвали меры США против РФ невыгодными для ЕС

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look

Антироссийские действия США и их политика вокруг украинского кризиса крайне негативно скажутся на экономике Евросоюза и других государств. Так считает около половины жителей Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром китайской газеты Global Times. Опрос проходил с 23 ноября по 22 декабря, издание опросило более 7,5 тысячи европейцев.

Данные опроса свидетельствуют, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность, поскольку считают, что действия США в отношении России негативно отразятся на экономике Европы. 49% опрошенных считают, что меры Соединенных Штатов в отношении российско-украинского конфликта отразятся крайне негативно на европейской экономике, — пишет издание.

В комментариях уточняется, что число респондентов, недовольных взаимодействием Европы и США, превышает число тех, кто одобряет такие контакты. При этом большинство признают доминирование Вашингтона в трансатлантических отношениях и не верят, что евространы способны успешно проводить более самостоятельную политику, удовлетворяющую их собственным интересам.

Также сообщается, что 37% участников опроса ожидают завершения конфликта на Украине в 2023 году, 26% утверждают, что ЕС проводит «неумную» политику, вслед за США применяя санкции к РФ, 23% полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт. В китайском издании резюмировали, что большинство европейцев таким образом ощутили разрушительный эффект антироссийских санкций на себе.

Ранее профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь заявил, что все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США. Он уточнил, что речь не только о России в данном контексте, а также о тех странах, которые выступают против США в поисках более независимой ситуации. Ученый назвал «беспрецедентным» отказ многих стран в мире от господства США.

В свою очередь член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем, чтобы установить контроль над Евразией. Она отметила, что со времени окончания Второй мировой войны США развязали более 200 военных конфликтов, а в начале XXI века начали опасную геополитическую игру с целью устранения двух ядерных держав — России и КНР.