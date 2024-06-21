Половина Балкан осталось без света В Черногории и других балканских странах пропал свет

Черногория почти полностью осталась без света, заявил гендиректор местной системы электропередачи (CGES) Иван Асанович. По его словам, которые передает издание Vijesti, из-за перебоев без электричества остались жители всей страны, за исключением севера. Более того, блэкаут затронул половину Балкан. Света также нет в Албании, Боснии и Герцеговине и в хорватском регионе Далмация. Точные причины произошедшего пока не известны.

Причина пока неизвестна. CGES в сотрудничестве с коллегами из соседних государств работает над решением проблемы и над обеспечением энергоснабжения всех потребителей в Черногории, — сказал Асанович.

Около четырех тысяч абонентов остаются без электричества в Белгородской области. По данным местных властей, причиной стал ураган. Отмечается, что непогода прошлась по Шебекинскому, Грайворонскому, Белгородскому району и Яковлевскому городскому округу. В результате 100 жилых домов в регионе подверглись частичным разрушениям, ветер повалил 300 деревьев, кроме того, 18 автомобилей повреждены.

Накануне после аварии на линиях электропередачи свет пропал по всему Эквадору. Власти прикладывают все усилия для быстрого решения проблемы, причины инцидента не уточняются.